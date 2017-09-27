Хосеп Гвардьола: "Горжусь своими игроками и победой над "Шахтером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Шахтером" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отдал должное сопернику. Также он отметил, что без должного усердия английская команда не смогла бы добиться победы.

- У "Шахтера" хорошая командная скорость впереди и быстрая игра в пас, что умеют почти все футболисты, - цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. - У них хорошая организация оборонительных действий. Это те факторы, которые заставляют меня гордиться своими футболистами и этой победой. Если бы мы не сыграли настолько интенсивно и не использовали такой прессинг, мы бы не смогли победить эту команду.

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер"