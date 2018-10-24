Хосеп Гвардьола: "Было непросто контролировать игру в матче с "Шахтером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Шахтером" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что ситуация в группе вновь в руках его команды.

- Мы превосходно смотрелись в этом матче, особенно в первом тайме, - цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. - Ребята показали отличную игру, создали множество моментов. "Шахтер" поддавливал во втором тайме. Было непросто контролировать их игру, но как только мы возвращали себе мяч, так сразу создавали хорошие моменты.

3:0 в гостях - это потрясающий результат. Мы проиграли первый матч "Лиону", но поправили дела благодаря победам в Германии и здесь. Теперь все снова в наших руках.