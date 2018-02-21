Хамес Родригес избежал серьезной травмы в игре с "Бешикташем"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес не получил серьезных повреждений в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бешикташа" (5:0), сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что колумбиец был заменен уже на 44-й минуте встречи на Арьена Роббена.

Сегодня Хамес прошел медицинское обследование, которое подтвердило диагноз врачей – у игрока небольшие проблемы с мышцами левой ноги. Игрок будет заниматься по индивидуальной программе несколько дней, после чего вернется к полноценным тренровкам.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 24 матча в клубных турнирах, забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач.