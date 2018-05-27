Хаби Алонсо поздравил "Реал" с победой в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Реала" Хаби Алонсо поздравил мадридскую команду с победой в Лиге чемпионов. В финале испанский клуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Алонсо выступал за "Ливерпуль" в 2004-2009 годах, после чего провел пять лет в "Реале".
"Исторический успех "Реала". Поздравляю! "Красные", я вами горжусь", – написал Алонсо в своем Твиттере.
Champions XIII.– Xabi Alonso (@XabiAlonso) 26 мая 2018 г.
Historic @realmadrid . Congratulations!!! Proud of the Reds @LFC pic.twitter.com/Q7NeN2g59H