Хаби Алонсо поздравил "Реал" с победой в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Реала" Хаби Алонсо поздравил мадридскую команду с победой в Лиге чемпионов. В финале испанский клуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Алонсо выступал за "Ливерпуль" в 2004-2009 годах, после чего провел пять лет в "Реале".

"Исторический успех "Реала". Поздравляю! "Красные", я вами горжусь", – написал Алонсо в своем Твиттере.