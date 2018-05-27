01:45 | Футбол — Лига чемпионов

Хаби Алонсо поздравил "Реал" с победой в Лиге чемпионов


Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Реала" Хаби Алонсо поздравил мадридскую команду с победой в Лиге чемпионов. В финале испанский клуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Алонсо выступал за "Ливерпуль" в 2004-2009 годах, после чего провел пять лет в "Реале".

"Исторический успех "Реала". Поздравляю! "Красные", я вами горжусь", – написал Алонсо в своем Твиттере.  

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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