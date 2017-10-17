Гурбан Гурбанов: "Цель "Карабаха" - достойно бороться против каждого из соперников в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов отметил, что команда уже выполнила свою задачу в Лиге чемпионом, поэтому теперь намерена показать достойную игру. Завтра азербайджанская команда на своем поле сыграет с "Атлетико"​.

- Да, нашей главной задачей было попадание в основную сетку Лиги чемпионов, ведь прежде ни одной азербайджанской команде не удавалось добиться этого, - цитирует пресс-служба УЕФА Гурбанова. - Несмотря на то, что на протяжении нескольких последних лет мы постоянно играли на групповом этапе Лиги Европы УЕФА, в матче первого же тура Лиги чемпионов против "Челси" (0:6) мы почувствовали: это два совершенно разных турнира.

Что касается целей на данный момент, то волею судьбы соперники нам попались очень сильные. Известные клубы с богатейшей историей, у каждого своя особенность. Сегодня нам сложно говорить о том, что мы хотим добиться какого-то результата, однако у нас есть прекрасный шанс лучше изучить английский, испанский и итальянский футбол, чтобы получить возможность для дальнейшего развития. Это касается и руководства клуба, и лично меня, и наших игроков, которые, думаю, уже поняли, что такое "большой футбол".

Таким образом, наша цель - достойно бороться против каждого из соперников, чтобы наши болельщики остались довольны как минимум самоотдачей, и чтобы никто не думал, что, вот, мы попали в группу, и на этом наша миссия завершена. Я бы не хотел, чтобы ни наши футболисты, ни наши поклонники испытывали такие чувства. Как бы нам тяжело ни приходилось, нашей главной задачей является достойное сопротивление.