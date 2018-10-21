Грек Сидиропулос рассудит ЦСКА и "Рому"

Греческая бригада арбитров во главе с Тасом Сидиропулосом рассудит ЦСКА и "Рому" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА.

Помогать рефери будут его соотечественники - Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, Анастасиос Папапетру и Атанасиос Дзилос. Четвертым рефери назначен Дамианос Эфтимиадис.

Напомним, что матч "Рома" – ЦСКА пройдет в Риме 23 октября, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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