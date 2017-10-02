Гол Бэйла признан лучшим в ЛЧ на этой неделе, Фернанду - третий

На сайте УЕФА завершилось голосование за автора самого красивого гола, забитого в 2-го туре Лиги чемпионов. Лучшим был признан гол нападающего "Реала" Гарета Бэйла в ворота дортмундской "Боруссии", за него проголосовало 23 процента. На втором месте расположился полузащитник "Селтика" Скотт Синклер с 22 процентами. Тройку замкнул хавбек "Спартака" Фернанду - 19 процентов.