Гол Бэйла признан лучшим в ЛЧ на этой неделе, Фернанду - третий

На сайте УЕФА завершилось голосование за автора самого красивого гола, забитого в 2-го туре Лиги чемпионов. Лучшим был признан гол нападающего "Реала" Гарета Бэйла в ворота дортмундской "Боруссии", за него проголосовало 23 процента. На втором месте расположился полузащитник "Селтика" Скотт Синклер с 22 процентами. Тройку замкнул хавбек "Спартака" Фернанду - 19 процентов.
Собственно, сам гол! 😍#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/WK0qMxbVbL– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 октября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 2-й тур. #СпартакЛиверпуль #SpartakLFC 1:0 23' Фернандо pic.twitter.com/4AphYC0DVR– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 26 сентября 2017 г.