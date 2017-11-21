Глушаков – о матче с "Марибором": "Можно сказать, что это поражение"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выразил мнение, что команда потеряла концентрацию на последних минутах матча 5-го тура группового турнира с "Марибором" (1:1). По словам хавбека, красно-белые должны были реализовывать голевые моменты и побеждать.

– Думаю, сказалась потеря концентрации. Мы не должны были упускать победу в конце, – сказал Глушаков в послематчевом флэш-интервью. – Во втором тайме "Спартак" доминировал, были хорошие моменты, которые не реализовали. Их было два или три. После гола сели в оборону. Нужно было продолжать, контролировать мяч.

После перерыва играли хорошо. При чем тут "Краснодар"? Это разные матчи и турниры. Понимали, что нужна победа. Можно сказать, что она вывела бы нас из группы. Все бы решалось во встрече с "Ливерпулем".

Разница между играми с "Марибором"? Ничего общего нет. Есть команда Марибор и нам не удалось выиграть. Я только с "допинга" пришел. Сейчас в голове что-то мутное летает. Можно сказать, что это поражение.

Трансляция матча "Спартак" – "Марибор"