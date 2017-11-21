Глушаков – о матче с "Марибором": "Можно сказать, что это поражение"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выразил мнение, что команда потеряла концентрацию на последних минутах матча 5-го тура группового турнира с "Марибором" (1:1). По словам хавбека, красно-белые должны были реализовывать голевые моменты и побеждать.
– Думаю, сказалась потеря концентрации. Мы не должны были упускать победу в конце, – сказал Глушаков в послематчевом флэш-интервью. – Во втором тайме "Спартак" доминировал, были хорошие моменты, которые не реализовали. Их было два или три. После гола сели в оборону. Нужно было продолжать, контролировать мяч.
После перерыва играли хорошо. При чем тут "Краснодар"? Это разные матчи и турниры. Понимали, что нужна победа. Можно сказать, что она вывела бы нас из группы. Все бы решалось во встрече с "Ливерпулем".
Разница между играми с "Марибором"? Ничего общего нет. Есть команда Марибор и нам не удалось выиграть. Я только с "допинга" пришел. Сейчас в голове что-то мутное летает. Можно сказать, что это поражение.
hant64
Это не поражение, это всего лишь очередной позор российского клуба в ЛЧ. Как они собирались, ходя пешком по полю, вскрыть словенский двухэтажный автобус? Тактического плана по вскрытию глубоко эшелонированной обороны не было видно на протяжении всей встречи, играли на авось или вдруг само залетит. А пропускать на второй компенсированной минуте от команды такого уровня - это просто нонсенс. Отстой этот Спартак, и даже 5:1 с Севильей не меняет эту оценку, две ничьи со слабым Марибором гораздо информативнее.
22:43
kb minsk
Как же вы все любите говорить про потерю какой-то концентрации. Это называется- уровень игроков. Какой он -все сегодня увидели в очередной раз.
22:38
Tribunal Z
Да ладно Глушаков. Это победа. Вы и так выпрыгнули выше головы. Раньше о Лиге Чемпионов не мечтали, а тут взяли и сыграли. Будете детям рассказывать. Следующие уже в другом поколении сыграют может быть тоже.
22:36