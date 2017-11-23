Георгий Ярцев: "Промес слишком увлекается обводкой, чем тормозит атаку"

Экс-игрок "Спартака" Георгий Ярцев отметил, что красно-белые долго не могли забить в ворота "Марибора" (1:1) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов из-за того, что в атаке было много эмоций и суеты. По его словам, нападающий Квинси Промес увлекался обводкой, чем торомзил атаку.

– Прицельных ударов с дальней и средней дистанции. Промес слишком увлекается обводкой, чем тормозит атаку, а Попова и Фернанду вовремя успевают накрывать соперники.

– То, что голкипер гостей Ханданович за весь первый тайм так и не вступил в игру, не настораживает?

– Нет. Но обязывает спартаковцев поискать новые пути к воротам словенцам. Пока же в их действиях больше эмоций и суеты. А в атаке это плохие помощники. (Александр ЛЬВОВ)

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