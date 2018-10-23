"Фонбет": "Ювентус" обыграет "МЮ"

23 октября "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле "Ювентус" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что победит "Ювентус". На победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить с коэффициентом 2.35, на победу "Манчестер Юнайтед" – с коэффициентом 3.15, на ничью – с коэффициентом 3.20.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров. На победу туринского клуба поставили 79% игроков, на победу манкунианцев – 12%, на ничью – 9%.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в матче будет забито меньше трех мячей. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.77, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.05.

Игроки уверены в том, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 95% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 5%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Ювентуса", ее выбрали 44% клиентов "Фонбет". На то, что туринцы не проиграют, поставили 20% игроков, на тотал больше 2,5 – 17%. На тотал больше 1,5 сделали ставку 11% клиентов "Фонбет", на победу "Ювентуса" с форой (0) – 8%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на то, что "Ювентус" не проиграет. Она входит в экспресс на сумму 190 000 рублей. В среднем на матч "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" ставят 480 рублей.

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