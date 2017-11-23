Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил "Базель" с победой над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. "Базель" занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков, "МЮ" лидирует с 12-ю баллами. ЦСКА располагается на третьей строчке (9), "Бенфика" – на четвертой (0).
– Невозможно словами описать этот невероятный момент для клуба, уау! Мои поздравления "Базелю", – написал в Твиттере Федерер.
В заключительной встрече на групповом этапе "Манчестер Юнайтед" примет ЦСКА, "Бенфика" - "Базель".
Words can’t possibly describe this incredible moment for this club, wow!!!!– Roger Federer (@rogerfederer) 22 ноября 2017 г.
Congrats to the team 🎉 https://t.co/qvEOCHoSmN