Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил "Базель" с победой над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. "Базель" занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков, "МЮ" лидирует с 12-ю баллами. ЦСКА располагается на третьей строчке (9), "Бенфика" – на четвертой (0).

– Невозможно словами описать этот невероятный момент для клуба, уау! Мои поздравления "Базелю", – написал в Твиттере Федерер.

В заключительной встрече на групповом этапе "Манчестер Юнайтед" примет ЦСКА, "Бенфика" - "Базель".