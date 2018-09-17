Фатих Терим назвал полузащитника "Локомотива" Фернандеша маэстро футбола

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" особо отметил игру португальского полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша.

- Мы посмотрели матч "Локомотива" с "Динамо", сделали определенные выводы. Нас ждет игра с сильным соперником. В составе "Локомотива" есть Фернандеш - а это настоящий маэстро. Очень силен и Фарфан, - сказал Терим.

- В нашей группе все команды равны. У всех есть шансы пройти дальше, - отметил главный тренер "Галатасарая".

Матч "Галатасарай" - "Локомотив" пройдет во вторник в Стамбуле. Также в группе D Лиги чемпионов выступают "Порту" и "Шальке". (Илья Андреев)

Все о Лиге чемпионов – здесь.