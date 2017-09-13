Фанаты "Спартака" устроили перекличку в ночном Мариборе

В преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" болельщики "Спартака" устроили перекличку Мариборе. Около 25 российских фанатов сейчас поют песни. Неподалеку дежурят два полицейских экипажа.
Напомним, что матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Внимание! Видео содержит элементы ненормативной лексики (18+)
Русские уже в Мариборе pic.twitter.com/4e14B2WZjf– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 12 сентября 2017 г.
Марибор не спит. Подъезжает полиция #МариборСпартак pic.twitter.com/xjY4cx31Bk– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 12 сентября 2017 г.
vassel
Дебилы
02:16
Странник-777
Снова реклама быдломассы?
02:11
Олег_Москва
Кретины, что с них взять...
01:40
van der sar
А хотя бы "запикать" матерные слова кричалки?! Ведь это видео могут посмотреть и юные болельщики! Куда катишься, "СЭ"? Или теперь это в тренде?
01:16