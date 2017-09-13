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01:10 | Футбол — Лига чемпионов

Фанаты "Спартака" устроили перекличку в ночном Мариборе

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В преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" болельщики "Спартака" устроили перекличку Мариборе. Около 25 российских фанатов сейчас поют песни. Неподалеку дежурят два полицейских экипажа.

Напомним, что матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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vassel

Дебилы

02:16

Странник-777

Снова реклама быдломассы?

02:11

Олег_Москва

Кретины, что с них взять...

01:40

van der sar

А хотя бы "запикать" матерные слова кричалки?! Ведь это видео могут посмотреть и юные болельщики! Куда катишься, "СЭ"? Или теперь это в тренде?

01:16