Фанаты "Спартака" устроили перекличку в ночном Мариборе

В преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" болельщики "Спартака" устроили перекличку Мариборе. Около 25 российских фанатов сейчас поют песни. Неподалеку дежурят два полицейских экипажа.

Напомним, что матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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