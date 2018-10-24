Фанаты ЦСКА готовят коллективный иск по инциденту в римском метро

Официальный сайт фан-клуба ЦСКА Red-Blue World сообщил, что фанаты планируют подать коллективный иск на власти Рима из-за инцидента в метро. Перед матчем группового турнира Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) в метро произошло обрушение эскалатора. В общей сложности пострадало 30 человек, включая 16 россиян. Глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал виновниками инцидента "десятки пьяных псевдоболельщиков", которые якобы прыгали на эскалаторе.

В заявлении фанатов говорится:

"Многие СМИ распространяют ложную информацию по поводу произошедшего инцидента с участием болельщиков ЦСКА в римском метро. Даже официальные лица Италии без проведения расследования поспешили во всем обвинить наших болельщиков. По всей видимости, они пытаются снять с себя ответственность за случившееся. Так, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сегодня обвинил самих болельщиков ЦСКА из России во вчерашнем инциденте в римском метро, когда под людьми обрушился эскалатор. "Считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые прыгали и устраивали бардак. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали", – сказал министр в эфире итальянской радиостанции RTL. О том, что в случившемся виноваты россияне, говорила и мэр Рима Вирджиния Раджи, побывавшая накануне на месте происшествия. "Свидетели говорят, что болельщики прыгали и танцевали на ступенях эскалатора. Нам предстоит понять, что именно произошло", – заявила мэр Рима.

В адрес клуба болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия. Со слов свидетелей никаких "танцев, прыжков и бардака" на эскалаторе не было. Среди пострадавших самые тяжелые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани. К тому же, медицинская помощь к месту происшествия добиралась порядка 30-40 минут. Многих пострадавших уже выписали из больницы, в скором времени они вернутся в Россию. О каких "десятках пьяных псевдоболельщиков" говорит господин Маттео Сальвини, нам не понятно. К тому же, в итальянских СМИ появилась информация о том, что данный эскалатор являлся аварийным с 2016 года (!!!), и на нем не проводились необходимые профилактические работы с 2015 года! Мы просим опубликовать запись с камер видеонаблюдения с места происшествия, которую отчетливо видно на фото и видео.

Для подачи коллективного иска в адрес римской стороны просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или еще получите во время лечения; все документы, в которых указано и описано, какие травмы получены, и что сделано со стороны медицинских учреждений".

Оригинал видео инцидента, опубликованный фан-клубом ЦСКА, содержит ненормативную лексику на русском языке. Ниже - версия без звука.