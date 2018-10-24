18:04 | Футбол — Лига чемпионов

Фанаты ЦСКА готовят коллективный иск по инциденту в римском метро

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Официальный сайт фан-клуба ЦСКА Red-Blue World сообщил, что фанаты планируют подать коллективный иск на власти Рима из-за инцидента в метро. Перед матчем группового турнира Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) в метро произошло обрушение эскалатора. В общей сложности пострадало 30 человек, включая 16 россиян. Глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал виновниками инцидента "десятки пьяных псевдоболельщиков", которые якобы прыгали на эскалаторе.

 
23 октября. Рим. Пострадавший после аварии эскалатора в метро.Трагедия в Риме. Что известно о состоянии пострадавших фанатов ЦСКА

В заявлении фанатов говорится:

"Многие СМИ распространяют ложную информацию по поводу произошедшего инцидента с участием болельщиков ЦСКА в римском метро. Даже официальные лица Италии без проведения расследования поспешили во всем обвинить наших болельщиков. По всей видимости, они пытаются снять с себя ответственность за случившееся. Так, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сегодня обвинил самих болельщиков ЦСКА из России во вчерашнем инциденте в римском метро, когда под людьми обрушился эскалатор. "Считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые прыгали и устраивали бардак. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали", – сказал министр в эфире итальянской радиостанции RTL. О том, что в случившемся виноваты россияне, говорила и мэр Рима Вирджиния Раджи, побывавшая накануне на месте происшествия. "Свидетели говорят, что болельщики прыгали и танцевали на ступенях эскалатора. Нам предстоит понять, что именно произошло", – заявила мэр Рима.

В адрес клуба болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия. Со слов свидетелей никаких "танцев, прыжков и бардака" на эскалаторе не было. Среди пострадавших самые тяжелые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани. К тому же, медицинская помощь к месту происшествия добиралась порядка 30-40 минут. Многих пострадавших уже выписали из больницы, в скором времени они вернутся в Россию. О каких "десятках пьяных псевдоболельщиков" говорит господин Маттео Сальвини, нам не понятно. К тому же, в итальянских СМИ появилась информация о том, что данный эскалатор являлся аварийным с 2016 года (!!!), и на нем не проводились необходимые профилактические работы с 2015 года! Мы просим опубликовать запись с камер видеонаблюдения с места происшествия, которую отчетливо видно на фото и видео.

Для подачи коллективного иска в адрес римской стороны просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или еще получите во время лечения; все документы, в которых указано и описано, какие травмы получены, и что сделано со стороны медицинских учреждений".

Оригинал видео инцидента, опубликованный фан-клубом ЦСКА, содержит ненормативную лексику на русском языке. Ниже - версия без звука.

 

Дополнительная информация

http://rbworld.org

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