Евгений Кафельников: "Всем сердцем буду болеть за "Ростов"

Олимпийский чемпион Сиднея, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем твиттере подчеркнул, что всей душой будет поддерживать "Ростов" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". Эта встреча начнется в 21.45 по московскому времени, в первом матче, состоявшемся в Амстердаме, была зафиксирована ничья - 1:1.

Если бы Спартак оказался на месте Ростова сегодня,я не сомневаюсь,что болелы ФКР поддержали Спартак.Поэтому буду всем сердцем топить за них⚽ – Кафельников Евгений (@KYevgeni) 24 августа 2016 г.

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"