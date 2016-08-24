19:49 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Евгений Кафельников: "Всем сердцем буду болеть за "Ростов"

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Олимпийский чемпион Сиднея, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем твиттере подчеркнул, что всей душой будет поддерживать "Ростов" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". Эта встреча начнется в 21.45 по московскому времени, в первом матче, состоявшемся в Амстердаме, была зафиксирована ничья - 1:1.

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"

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