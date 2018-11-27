Эусебио Ди Франческо: "Злость болельщиков "Ромы" - это нормально. Я тоже зол"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов сказал, что понимает злость болельщиков из-за неудач в чемпионате Италии. В последнем матче команда уступила "Удинезе" (0:1).

- На мой взгляд, нужно всегда биться за футболку, в которой ты играешь. Это касается не только матча с "Реалом", - цитирует специалиста Football Italia. - На матче будет 65 тысяч болельщиков, потому что "Рома" хорошо играла в Лиге чемпионов. То, что они злы, это нормально. Я тоже зол. Они должны спрашивать у нас не о тактике, а о серьезном настрое и самоотдаче.

Матч "Рома" - "Реал" начнется в 23.00 по московскому времени.

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