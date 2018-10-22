Эусебио Ди Франческо: "В составе ЦСКА полно талантливых футболистов"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от игры 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. По его словам, армейцы менее мощны физически, нежели "Виктория".

- В дебюте матча со СПАЛом (0:2) наш игровой настрой был в порядке, но по ходу встречи мы его растеряли, - цитирует официальный сайт УЕФА Ди Франческо. - Перед матчем с ЦСКА надо в первую очередь восстановиться психологически, нежели работать над "физикой" и игровыми моментами"

Нам повезло, что сразу после поражения у нас новый матч на носу, так что мы можем сразу вернуться на победные рельсы. Надо вновь обрести себя и источник самоотдачи. Нам понадобится помощь болельщиков".

У ЦСКА - молодая команда с превосходными исполнителями. Эта команда, возможно, чуть менее мощна физически, нежели "Виктория", но в ее составе полно талантливых футболистов, которые особенно опасны в нападении.

"Рома" - ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 3-й тур, 23 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)