03:20 | Футбол — Лига чемпионов

Эусебио Ди Франческо: "Игроки "Ромы" хорошо знают Салаха, что может стать преимуществом"


Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо отметил, что хорошо знает качества форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, несмотря на то, что не работал с ним. Египтянин до Англии выступал за "волков". Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.

- Это прекрасный парень, большой трудяга, - приводит The Guardian слова Ди Франческо. - Я не нуждаюсь в том, чтобы игроки "Ромы" рассказывали мне о нем. Все его сильные качества очевидны. Но тот факт, что многие из наших футболистов хорошо знают Салаха, может стать преимуществом.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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