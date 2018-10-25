10:46 | Футбол — Лига чемпионов

Эрнесто Вальверде: "Все в команде должны были улучшить игру из-за отсутствия Месси"

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Главный тренер "Барселоны"  Эрнесто Вальверде остался доволен игрой команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Интером" (2:0). Из-за травмы каталонцам не смог помочь Лионель Месси.

– Мы все должны были повысить свой уровень игры из-за отсутствия Месси, – цитирует AFP Вальверде. – Это было в голове каждого. Нашей задачей было не дать "Интеру" поднять голову, быстро нагнетать прессинг и лишать противника мяча. Мы отлично сыграли. Если в чемпионате нам порой чего-то не хватает, то в Лиге чемпионов все складывается хорошо.

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