Эрик тен Хаг: "Аякс" пропустил после ошибки вратаря"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг остался доволен матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой". Встреча в Лиссабоне завершилась вничью – 1:1.

– Это хороший результат для нас, – цитирует A Bola тен Хага. – Мы всегда играем на победу, но в этот раз первый тайм выдали плохой. Гол "Бенфики" случился после индивидуальной ошибки вратаря. Но мы все играли плохо, неуверенно. Во втором тайме заиграли лучше, заслужили ничью. Онана исправил свою ошибку. Он пропустил гол, а потом сохранил нам ничью.