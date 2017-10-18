Элвер Рахимич: "Два матча с "Базелем" имеют важнейшее значение для ЦСКА"

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов между армейцами и "Базелем" отметил, что игры со швейцарцами очень важны для москвичей. По его мнению, у красно-синих есть все шансы, чтобы добиться положительного результата.

- Очевидно, "Юнайтед" является фаворитом группы А, и мало кто сомневается, что англичане финишируют в квартете первыми, - цитируют "Известия" слова Рахимича. - Ближайшие два матча с "Базелем" приобретают важнейшее значение для армейцев. ЦСКА предстоит противостоять сильнейшему клубу Швейцарии, но мне кажется, у красно-синих есть все шансы добиться положительного исхода и в домашнем матче, и в игре на выезде. Если все сложится удачно, то армейцы сделают большой шаг к своей главной цели - выходу в весеннюю часть Лиги чемпионов.

Напомним, что матч ЦСКА - "Базель" состоится 18 октября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи