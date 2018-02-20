Эдин Джеко: "У "Ромы" должно быть преимущество перед "Шахтером"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко отметил, что у его команды будет преимущество в противостоянии с "Шахтером" в 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, это связано с тем, что "горняки" провели только один матч после зимнего перерыва. Первая игра между соперниками состоится в Харькове 21 февраля.

- "Шахтер" - очень техничная команда, но они сыграли всего один матч после перерыва, - приводит Football Italia. - Так что у нас должно быть преимущество, но мы должны отдать все силы и максимально реализовать моменты. "Шахтер" - одна из команд, которые в этом сезоне смогли обыграть "Манчестер Сити". А они на данный момент лучшие.