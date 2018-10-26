Дзюба играл против "Бордо" с температурой, а после гола поблагодарил врача

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба играл в матче 3-го тура группового турнира Лиги европы против "Бордо" (2:1) с температурой, информирует официальный сайт питерцев. После забитого мяча он отдельно поблагодарил врача команды.
По словам главного тренера Сергея Семака, у тренерского штаба были сомнения по поводу шансов Дзюбы принять участие в матче из-за температуры
- Оценивали его состояние, узнавали его мнение и в перерыве, - отметил Семак. – Но его хватило. Играть с температурой – аплодисменты вдвойне.
Забитый мяч нападающий отпраздновал вместе с партнерами, пожал руку Семаку, а затем подбежал к тренерской скамейке и обнял врача команды Владимира Хайтина.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-10-26-dzyuba-igral-protiv-bordo-s-temperaturoy-posle-zabitogo-myacha-on-otdelno-poblagodaril-vracha-komand.htm