Дзюба играл против "Бордо" с температурой, а после гола поблагодарил врача

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба играл в матче 3-го тура группового турнира Лиги европы против "Бордо" (2:1) с температурой, информирует официальный сайт питерцев. После забитого мяча он отдельно поблагодарил врача команды.

По словам главного тренера Сергея Семака​, у тренерского штаба были сомнения по поводу шансов Дзюбы принять участие в матче из-за температуры

- Оценивали его состояние, узнавали его мнение и в перерыве, - отметил Семак. – Но его хватило. Играть с температурой – аплодисменты вдвойне.

Забитый мяч нападающий отпраздновал вместе с партнерами, пожал руку Семаку, а затем подбежал к тренерской скамейке и обнял врача команды Владимира Хайтина.