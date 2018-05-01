Джорджиньо Вайналдум: "Не думать о финале практически невозможно"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" сказал, что он пытается наслаждаться тем, что участвует в больших играх. В первой встрече "красные" одержали победу со счетом 5:2.

- Мы так близко, что не думать о финале практически невозможно, - цитирует официальный сайт УЕФА Вейналдума. - Многие футболисты никогда не бывали в таких ситуациях и такой атмосфере - большие матчи, полуфиналы, Лига чемпионов. Поэтому я стараюсь просто наслаждаться моментом.

Я бы не сказал, что мы одной ногой в финале. В финал заходят, что называется, двумя ногами. "Рома" уже показала, что она умеет отыгрываться. Нам нужно иметь это в виду. Впрочем, против "Сити" мы тоже показали, что умеем удерживать лидерство, и это должна иметь в виду уже "Рома".

Ответный матч между "Ромой" и "Ливерпулем" стоится в Риме 2 мая. Начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.