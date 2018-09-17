Джордан Хендерсон перед матчем с "ПСЖ": "Пока у "Ливерпуля" все получается в защите"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон перед матчем с "ПСЖ" в Лиге чемпионов ответил на вопросы журналистов. Он отметил удачную игру своей команды в защите.
- Как команда, мы здорово играем в защите, все отрабатывают - от центрального нападающего до вратаря. Чтобы выигрывать турниры, надо хорошо обороняться, причем постоянно. На данный момент у нас все получается, - цитирует англичанина официальный сайт УЕФА. - Мы провели командную беседу на следующий день после финала Лиги чемпионов. Обсудили, как мы можем использовать это поражение для дальнейшего роста, но с тех пор многое произошло - прошел чемпионат мира, начался новый сезон. Можем использовать тот проигрыш в качестве мотивации - мы движемся в правильном направлении и уверены в себе.
Матч "Ливерпуль" - "ПСЖ" состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025057/index.html?iv=true