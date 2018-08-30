Джокович поздравил "Црвену Звезду" с историческим выходом в Лигу чемпионов

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил "Црвену Звезду" с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Белградцы по сумму двух матчей за счет гола на выезде (0:0, 2:2) прошли австрийский "Зальцбург".
"Браво, парни! Браво, "Звезда"! Вы боролись как львы! Поздравляю с историческим выходом в групповой этап Лиги чемпионов! Вперед, красно-белые!" - написал Джокович в Твиттере.
"Црвена Звезда" вышла в групповой турнир Лиги чемпионов впервые с сезона-1991/92.
Bravo momci, bravo Zvezdo! Lavovska borba, za svaku pohvalu! 🙌👏 Čestitam na istorijskom prolazu u grupnu fazu Ligu Šampiona! Idemo crveno beli @crvenazvezdafk @ChampionsLeague #ChampionsLeague– Novak Djokovic (@DjokerNole) 29 августа 2018 г.