Джеймс Милнер: "Ливерпуль" хочет победить во всех турнирах, в которых участвует"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что его команда стремится завоевать все возможные титулы в текущем сезоне. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов англичане обыграли "Порту" (5:0).

– "Порту" – это очень хорошая команда, – цитирует официальный сайт УЕФА Милнера. – Мы забили несколько мячей, а могли еще больше. У "Ливерпуля" стоит задача выиграть все турниры, в которых мы участвуем. В ближайшие дни мы будем упорно работать в тренировочном лагере в Марбелье, чтобы продолжить побеждать.