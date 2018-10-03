Дмитрий Черышев – об удалении Акинфеева в матче ЦСКА – "Реал": "Не понял, за что Игорю дали вторую желтую карточку"

Главный тренер "Нижнего Новгорода", бывший нападающий хихонского "Спортинга" и сборной России Дмитрий Черышев – о победе ЦСКА над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В конце игры с поля был удален вратарь армейцев Игорь Акинфеев.

– ЦСКА очень грамотно оборонялся. Сумел забить гол, стал действовать компактно и играть на контратаках. В этом залог успеха армейцев, – сказал Черышев. – Причем нельзя сказать, что "Реал" недооценил соперника. Просто мадридцы в нынешнем виде не могут решать высокие задачи. Лукас Васкес, Дани Себальос пока не готовы к уровню "Реала". Идет становление новой команды и нужно время на это.

– Вы поняли за что удалили Акинфеева?

– Первую желтую карточку судья дал за активные разговоры, а вот вторую не очень понятно за что. Наверное, из-за того, что Игорь продолжал спорить.

– Оборону армейцев, в том числе Чернова много критиковали. Но вчера она показала достойный футбол.

– Можно много критиковать отдельных игроков. Но на такие матчи, как с "Барселоной", "Реалом" дополнительно настраиваться не нужно. Против грандов включаются дополнительные силы и футболисты, в том числе, молодые, начинают прогрессировать.

– Гончаренко смог за короткое время из молодежи сделать боеспособный коллектив. Гений?

– Он не гений. Виктор просто хороший тренер. (Арман Мкртчян)