Дмитрий Аленичев: "Прошлогодний Фернанду и сегодняшний – это два разных футболиста"

Бывший хавбек и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" признался, что удивлен игрой полузащитника красно-белых Фернанду. По мнению специалиста, бразильский хавбек является ключевой фигурой нынешнего "Спартака".

- Что случилось с Фернанду, для меня загадка, - отметил Аленичев. - Прошлогодний бразилец и сегодняшний – это два разных футболиста. Да, забил "Ливерпулю", но я имею в виду то, как он ведет игру. В прошлом сезоне я считал Фернанду лучшим игроком РФПЛ, а сейчас хавбек играет процентов на 20 от своих возможностей. Может быть, сказываются травмы ведущих исполнителей, с которыми раньше комбинировал опорник. Но Фернанду и сам стал очень часто ошибаться – для центрального полузащитника просто недопустимо такое количество брака. Парень должен себя привести в порядок, ведь это ключевая фигура для "Спартака". Результаты во многом зависят от того, насколько быстро Фернанду наберет оптимальную форму.

– Есть впечатление, что у него лишний вес.

– Может быть. Но понимание игры даже в этом случае не должно пропадать. Допускаю, что у него есть лишние 1 – 2 килограмма, но тренеры в "Спартаке" должны следить за этим и не допускать набора веса. Думаю, проблема в другом. Видно, повторю, как высок процент брака в его действиях, катастрофически высок! От Фернанду такого не ожидал. (Вячеслав КОРОТКИН)

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