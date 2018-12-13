Денис Черышев - о победе ЦСКА и шансах "Спартака"

После матча заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Манчестер Юнайтед" (2:1) хавбек Денис Черышев ответил на вопросы российских журналистов.

- Доволен ли собой? Главное, что победили, - сказал Черышев. - Надо работать. Был тяжелый матч против хорошего соперника. Не получилось создать много моментов, это расстраивает.

- Ваш бывший клуб "Реал" внезапно проиграл ЦСКА. Ваша реакция?

- Футбол - такая штука... у ЦСКА тоже есть хорошие футболисты, хорошая команда. Особенно рад за Мариу, за Чалова, который забил гол. Просто хочется поздравить ребят, они молодцы, а "Реалу" пожелать удачи в дальнейшем.

- С кем-то из российских клубов в Лиге Европы хотели бы встретиться?

- Да, было бы интересно!

- С кем?

- Да с любым русским клубом интересно поиграть. Там же друзья, партнеры по сборной. Интересно с ними было бы сыграть!

- Как "Спартаку" обыграть "Вильярреал" - еще одна знакомая вам команда.

- "Спартаку", думаю, лучше меня знать, как это сделать! "Вильярреал" только что тренера поменял, "Спартаку" тяжело будет. Будет интересно посмотреть игру. У меня и в "Вильярреале" много друзей, так что желаю удачи обеим командам. Посмотрим. (Дмитрий Зеленов)