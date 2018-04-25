18:04 | Футбол — Лига чемпионов

Дедпул "рисовал" Суареса, а получился Салах

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Твиттер B/R Football оригинальным образом отдал дань уважения фоврарду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху. Он опубликовал изображение, на котором пародийный антигерой комиксов Дедпул рисует "лучшего футболиста "Ливерпуля" последнего десятилетия. В качестве натурщика для него выступил Луис Суарес, однако на портрете получился Мохамед Салах.

Суарес: "Ты готов нарисовать лучшего игрока "Ливерпуля" последних десяти лет?"

Дедпул: "Конечно".

Суарес защищал цвета "Ливерпуля" с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "Барселону". На его счету 82 гола в 133 матчах за "красных". Салах в "Ливерпуле" с этого сезона и на данный момент уже забил 43 мяча в 47 играх, включая дубль во вчерашнем полуфинале Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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