Дедпул "рисовал" Суареса, а получился Салах

Твиттер B/R Football оригинальным образом отдал дань уважения фоврарду "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху. Он опубликовал изображение, на котором пародийный антигерой комиксов Дедпул рисует "лучшего футболиста "Ливерпуля" последнего десятилетия. В качестве натурщика для него выступил Луис Суарес, однако на портрете получился Мохамед Салах.

Суарес: "Ты готов нарисовать лучшего игрока "Ливерпуля" последних десяти лет?"

Дедпул: "Конечно".

Suarez: "Are you ready to paint the best Liverpool player of the last ten years?"



Deadpool: "Sure" pic.twitter.com/z1k0tZGI0E – B/R Football (@brfootball) 25 апреля 2018 г.

Суарес защищал цвета "Ливерпуля" с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "Барселону". На его счету 82 гола в 133 матчах за "красных". Салах в "Ливерпуле" с этого сезона и на данный момент уже забил 43 мяча в 47 играх, включая дубль во вчерашнем полуфинале Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2).