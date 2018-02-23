Де Хеа - игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков признан вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа. Голкипер совершил восемь сейвов в первом матче 1/8 финала с "Севильей" (0:0).

За него проголосовало 48 процентов фанатов.

Испанец опередил нападающего "Челси" Виллиана, полузащитника "Шахтера" Фреда и хавбека "Баварии" Томаса Мюллера.