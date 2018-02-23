Де Хеа - игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков признан вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа. Голкипер совершил восемь сейвов в первом матче 1/8 финала с "Севильей" (0:0).
За него проголосовало 48 процентов фанатов.
Испанец опередил нападающего "Челси" Виллиана, полузащитника "Шахтера" Фреда и хавбека "Баварии" Томаса Мюллера.
Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов болельщики выбрали вратаря "МЮ" Давида де Хеа 🙌 pic.twitter.com/HDq9S86zrB– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 февраля 2018 г.
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Шахтер Дн
- Бавария
- Севилья
- Томас Мюллер (футбол)
- Виллиан да Силва
- Давид Де Хеа
- Лига чемпионов