Дарио Срна: "Шахтер" готов сделать шаг вперед в Лиге чемпионов"

Защитник "Шахтера" Дарио Срна после финала Кубка Украины против "Динамо" (1:0) отметил, что команда достигла большого успеха, сделав дубль в этом сезоне, продолжая выступать за пределами Донецка. По его словам, "горняки" готовы к успешному выступлению в Лиге чемпионов.

- Неважно, сколько Кубков. Важно было победить, - приводит "Террикон" слова Срны. - Считаю, мы это заслужили. Весь сезон играли хорошо, коллектив у нас хороший. В финале пришлось тяжело, но это Кубок. Поздравляю всех: футболистов, болельщиков, клуб, президента. Могу повторить то, что сказал после чемпионства. Находиться без дома, без стадиона, без базы, без родных болельщиков три года подряд, и теперь выиграть чемпионство с Кубком - дорогого стоит.

Что дальше? Вы все знаете нашего президента. Мы уже смотрим, как выиграть следующий чемпионат, Кубок, а также достойно выступить в Лиге чемпионов. В этой команде растет молодежь, есть опытные футболисты, атмосфера хорошая. Болеем за "Реал" и "Ювентус", тогда мы попадем в первую корзину Лиги чемпионов. Это очень важно для "Шахтера" и Украины. Мы готовы сделать шаг вперед.

Трансляция матча "Шахтер" - "Динамо"