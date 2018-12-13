Даниэль Карвахаль: "Возможно, молодые игроки пока не готовы к игре за основу "Реала"

Защитник "Реала"​ Даниэль Карвахаль прокомментировал игру молодых игроков своей команды в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (0:3).

– Три недели назад говорили, что молодые воспитанники "Реала" должны играть, – приводит слова Карвахаля портал Goal. – Оказалось, что они пока, возможно, не подходят первой команде. Что касается ситуации с хавбеком "сливочных" Иско, то я не видел, освистывали его фанаты или нет. Могу лишь сказать, что он здесь уже много лет, и он очень смелый игрок. Когда что-то идет не так, Иско просит мяч и пытается изменить игру, вместо того, чтобы растворяться на поле.

Ранее сообщалось, что Иско эмоционально пообщался с болельщиками мадридского клуба после матча Лиги чемпионов против ЦСКА.