ЦСКА вырвал ничью в Чехии!

ЦСКА на чужом поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов вырвал ничью в матче с "Викторией" (2:2). На дубль Михаэля Крменчика армейцы ответили ударом Федора Чалова и голом Николы Влашича с пенальти на 95-й минуте встречи.

На 85-й минуте мяч оказался после рикошета от Тимура Жамалетдинова в воротах хозяев, но французский арбитр Бенуа Бастьен гол москвичей не засчитал – по всей видимости, из-за столкновения Мариу Фернандеса с капитаном чешской команды Романа Хубником. В добавленное время Жамалетдинов замкнул подачу с флага и подправил мяч в угол, но из офсайда.

Во 2-м туре, 2 октября, ЦСКА примет "Реал", а "Виктория" на выезде сыграет против "Ромы".

Лига чемпионов

1-й тур

Группа G

"Виктория" (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:0)

Голы: Крменчик, 29 (1:0). Крменчик, 41 (2:0). Чалов, 49 (2:1). Влашич, 90+5 - с пенальти (2:2).

"Виктория" Пл (Чехия): Козачик, Ржезник, Хубник, Перница, Лимберски, Копиц, Хоржава (Хейда, 89), Хрошовски, Коларж (Чермак, 64), Коваржик, Крменчик (Ржезничек, 74).

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Бекао, Чернов, Набабкин, Мариу Фернандес, Бийол, Влашич, Обляков, Ефремов (Ахметов, 46), Дзагоев (Жамалетдинов, 74), Чалов (Сигурдссон, 81).

Предупреждения: Ефремов, 4. Ахметов, 68. Бийол, 73. Хубник, 80. Хрошовски, 82. Сигурдссон, 82. Бекао, 86. Ржезничек, 88. Лимберски, 90+6.

Судьи: Бастьен, Акетт, Закрани, Мигельгорри, Мийо (все - Франция).

19 сентября. Пльзень. Стадион "Дусан Арена".

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