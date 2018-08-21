"Црвена Звезда" сыграла вничью с "Зальцбургом" в матче без зрителей

"Црвена Звезда" сыграла вничью с "Зальцбургом" со счетом 0:0 в первой игре четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. У сербской команды всю встречу провели бывший защитник "Зенита" и "Волги" Милан Родич и экс-хавбек "Амкара" Бранко Йовичич.

Игра в Белграде прошла без зрителей. Такое наказание в отношение "Црвены Звезды" было вынесено УЕФА по итогам расследования дела о расистских выкриках сербских болельщиков во время матча второго отборочного раунда раунда Лиги чемпионов против "Судувы" (3:0), прошедшей в Белграде 24 июля.

Ответный матч между "Црвеной Звездой" и "Зальцбургом" пройдет 29 августа в Австрии.

Лига чемпионов - 2018/2019

4-й отборочный раунд

Первый матч

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:0

"Црвена Звезда" (Сербия): Борьян, Родич, Савич (Бабич, 46), Стойкович, Дегенек, Крстичич, Йовичич, Бен Набуан, Радоньич, Стоилькович (Йованчич, 79), Кафу (Симич, 60).

"Зальцбург" (Австрия): Станкович, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Понграчич, Юнузович (Шлагер, 46), Ябо (Дака, 79), Самассеку, Вольф (Минамино, 87), Айдара, Даббур.

Предупреждения: Айдара, 55. Минамино, 90.

Судья: Орсато (Италия).

21 августа. Белград. Стадион "Rajko Mitic Stadium".