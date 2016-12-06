12:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры считают "Бешикташ" фаворитом в матче с киевским "Динамо"

"Динамо" К – "Бешикташ". Фото REUTERS
"Динамо" К – "Бешикташ". Фото REUTERS
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6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" К – "Бешикташ". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Динамо" К – "Бешикташ"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,22 – Н 3,31 – П2 2,34

Трансляция матча "Динамо" К – "Бешикташ" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" К – "Бешикташ".

Прямая трансляция матча "Динамо" К – "Бешикташ" 6 декабря на канале "Матч! Арена".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=2-2, 18 – 6.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 сентября 2016 года

Групповой этап ЛЧ

"Бешикташ" – "Динамо" К

1:1

Новости

Продолжаются разговоры о вероятной смене тренера в киевском "Динамо". На место Сергея Реброва прочат возглавляющего сборную Белоруссии Александра Хацкевича, а вот Леонид Кучук и Олег Кононов опровергли слухи о переговорах с украинским клубом.

"Бешикташ" гарантированно выйдет в плей-офф в случае победы в Киеве, а ничьей туркам хватит, если в параллельном матче победит "Бенфика".

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