Букмекеры не видят фаворита в матче "Бенфика" – "Наполи"

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" – "Наполи". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бенфика" – "Наполи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,52 – Н 3,37 – П2 2,89

Трансляция матча "Бенфика" – "Наполи" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" – "Наполи".

Прямая трансляция матча "Бенфика" – "Наполи" 6 декабря на канале "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-2, 6 – 7.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 28 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Наполи" – "Бенфика" 4:2

Новости

Лучший бомбардир "Бенфики" прошлого сезона Жонас вчера приступил к тренировкам в общей группе. В тоже время вряд ли сыграет во вторник хавбек Андре Орта, а оба левых защитника – Элизеу и Гримальдо – травмированы.

Не скрывающий желания покинуть серию А нападающий Маноло Габбьядини уже в январе может сменить "Наполи" на один из клубов Испании, либо Англии.