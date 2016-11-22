Букмекеры не верят в победу "Брюгге" над "Лестером"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лестер" – "Брюгге". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Брюгге"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,66 – Н 3,96 – П2 5,42

Трансляция матча "Лестер" – "Брюгге" 22 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Брюгге".

Прямая трансляция матча "Лестер" – "Брюгге" 22 ноября на канале, "Матч! Наш спорт".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 3 – 0.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 14 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Брюгге" – "Лестер" 0:3

Новости

Не пропускавший на протяжении четырех туров голкипер "Лестера" Каспер Шмейхельпродолжает залечивать руку, сломанную в поединке с "Копенгагеном". По-прежнему травмирован нападающий Ислам Слимани.

Отметивший 13 ноября 125-летие со дня основания клуба "Брюгге" сыграет в Англии без травмированных Бьорна Энгельса и Лиора Рафаэлова, а также дисквалифицированного Руда Формера.