Букмекеры не верят в победу "Брюгге" над "Лестером"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лестер" – "Брюгге". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Брюгге"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,66 – Н 3,96 – П2 5,42
Трансляция матча "Лестер" – "Брюгге" 22 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Брюгге".
Прямая трансляция матча "Лестер" – "Брюгге" 22 ноября на канале, "Матч! Наш спорт".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 3 – 0.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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14 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Брюгге" – "Лестер"
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0:3
Новости
Не пропускавший на протяжении четырех туров голкипер "Лестера" Каспер Шмейхельпродолжает залечивать руку, сломанную в поединке с "Копенгагеном". По-прежнему травмирован нападающий Ислам Слимани.
Отметивший 13 ноября 125-летие со дня основания клуба "Брюгге" сыграет в Англии без травмированных Бьорна Энгельса и Лиора Рафаэлова, а также дисквалифицированного Руда Формера.