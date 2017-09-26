Брюс Гроббелар: "Помню, как в Москве попал в "пивной" скандал"

Один из лучших вратарей в истории "Ливерпуля" Брюс Гроббелар в интервью "СЭ" поделился своими воспоминаниями о поездке в Москву в 1992 году на матч со "Спартаком". Кроме самой игры, африканский вратарь запомнил скандал, в который ненароком угодил после своего удаления.

– Октябрь 1992 года. "Ливерпуль" в 1/8 финала Кубка обладателей кубков проиграл "Спартаку" в Москве со счетом 2:4. Помните ту игру?

– Конечно, помню! – ответил Гроббелар. – Меня же тогда удалили за то, что я сбил игрока в штрафной. Но я помню еще и то, что вообще не коснулся соперника, а судья купился на падение русского (Радченко. – Прим. "СЭ") и назначил пенальти. Я был очень разочарован. А еще у нас закончились замены, поэтому в ворота встал защитник Бэрроуз. Я ему дал свой свитер, из-за чего СМИ раздули скандал.

– Какой скандал?

– В то время титульным спонсором "Ливерпуля" была одна пивная компания. Но в Москве я замерз, поэтому надел под вратарскую форму еще одну футболку – для тепла. Так вот, перед уходом снял свитер и отправился в раздевалку в этой футболке. А на ней находился логотип зимбабвийского пива – "Замбези"! На следующий день в газетах обсуждали не только мое удаление, но и нелегальное пиво. Хорошо еще, что меня не оштрафовали. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Брюса Гроббелара

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.