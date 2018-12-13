Брюно Женезьо: "У меня смешанные чувства от ничьей с "Шахтером"

Главный тренер "Лиона"​ Брюно Женезьо после ничьей с "Шахтером" в 6-м туре Лиги чемпионов (1:1) признался, что у него остались смешанные чувства. По его мнению, донецкая команда могла быть в пятерке лучших в чемпионате Франции.

- У меня смешанные чувства, - цитирует пресс-служба УЕФА Женезьо. - Мы боролись до конца и делали это достойно. То, как играла команда сегодня - безусловно, гордость для меня. Последние минуты? Мы не хотели упустить этот шанс. Нужно было, чтобы игроки сконцентрировались и довели дело до конца.

"Шахтер" - очень слаженная команда. Нам было нелегко их победить. Думаю, они могли бы занять пятое-шестое место в чемпионате Франции. У них великолепная защита. На кого обратил бы внимание в составе соперника? Наверное, на Жуниора Мораеса.