"Брюгге" и "Атлетико" сыграли вничью

"Брюгге" сыграл вничью с "Атлетико" в 6-м заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов. Испанская команда со второго места вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а бельгийская - с 3-го в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов

Группа A

"Брюгге" (Бельгия) - "Атлетико" (Испания) - 0:0

"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Вормер, Ванакен (Ритс, 90+1), Накамба, Амрабат, Уэсли, Опенда (Схрейверс, 74), Нгонге (Перес, 69).

"Атлетико": Облак, Годин, Ариас, Монтеро, Коке, Сауль, Партей (Калинич, 69), Эрнандес, Гризманн, Лемар (Витоло, 61), Мартинш (Корреа, 60).

Предупреждения: Монтеро, 20. Сауль, 48. Денсвил, 56. Годин, 57. Амрабат, 76.

Судья: Масса (Италия).

11 декабря. Брюгге. Стадион Ян Брейдел.