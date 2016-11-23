18:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брендан Роджерс: "Я не могу сравнить Месси и лох-несское чудовище"

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Во время пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Селтик" - "Барселона" один из журналистов попросил главного тренера хозяев Брендана Роджерса сравнить Лионеля Месси и лох-несское чудовище. Специалист был шокирован таким вопросом, но все же постарался ответить на него.

- Мне трудно поверить, что вы задали этот вопрос, - приводит ESPN слова Роджерса. - Я не могу их сравнить, потому что не так много знаю о лох-несском чудовище. Но я знаю, что Месси - великолепный футболист. Это был худший вопрос, который я слышал за свою карьеру.

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