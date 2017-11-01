Болельщики "Спартака" все-таки попали на матч с "Севильей"

Известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов смог попасть на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей". В то же время он не стал рассказывать, как ему удалось получить билет, несмотря на запрет со стороны УЕФА пускать на "Рамон Санчес Писхуан" фанатов красно-белых из-за ракетницы выпущенной на поле в игре с "Марибором".

– Попал на матч по билет, – сказал Семенов. – Требовали паспорт, но у меня его не было, и я чудом попал а матч. Где взял билет? Не скажу, это секретная информация (смеется). Смотрю матч со второго яруса центральной трибуны. Рад, что мне очень повезло. (Андрей СИЗЯКИН)

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак" //

"Севилья" - "Спартак". Что происходит перед матчем. LIVE!