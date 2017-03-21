23:27 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Более 200 тысяч болельщиков "Баварии" подали заявки на матч с "Реалом"

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Более 200 тысяч болельщиков "Баварии" подали заявки на получение билетов на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Реала", информирует Marca. Встреча состоится 12 апреля на "Альянц Арене" в Мюнхене, которая вмещает 70 тысяч зрителей.

Клуб из-за этого прекратил принимать заявки от болельщиков и организаций. В свободную продажу поступит 30 тысяч билетов. 35 тысяч болельщиков "Баварии" имеют сезонные абонементы. 3779 билетов предоставят "Реалу", остальные – УЕФА. Цена на билеты составит от 35 до 150 евро.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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