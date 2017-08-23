АПОЭЛ не пустил "Славию" с Данни в Лигу чемпионов

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Славия" сыграла вничью с АПОЭЛ – 0:0. В групповой турнир Лиги чемпионов вышла кипрская команда, которая в первом матче победила чехов с Данни в составе со счетом 2:0.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Славия" (Чехия) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:0

"Славия": Лаштувка, Фридрих, Югас, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Данни (Сикора, 71), Ротань (Мешанович, 60), Стох (Змргал, 46), Хушбауэр, Соучек, ван Бюрен.

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Карлау, Роберто Лаго, Хесус Руэда, Мораиш, Алонефтис (Фариас, 76), Эфрем (Бертольо, 46), Эбесилио (Меркис, 82), Винисиус, Де Камаргу.

Предупреждения: Хушбауэр, 19. Винисиус, 22. Де Камаргу, 40. Мешанович, 61. Соучек, 81.

Судья: Мажич (Сербия).

23 августа. Прага. Стадион "Eden".

Первый матч - 0:2