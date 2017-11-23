Антуан Гризманн: "Я очень рад, что смог забить такой гол"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (2:0) отметил, что отдает все силы в каждой игре. По его словам, в последнем туре команда поедет в Лондон за победой.

- Я очень рад, что забил такой гол и помог отличиться партнеру. В каждой игре отдаю все силы, - приводит пресс-служба УЕФА слова Гризманна. - Нам нужно продолжать работать. Впереди еще одна игра на прекрасном стадионе. Поедем туда за победой.

Отметим, для выхода в плей-офф мадридцам необходимо обыграть "Челси" и ждать осечки "Ромы" в матче с "Карабахом".