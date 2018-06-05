Андрей Федун: "Не верю, что Рамос хотел нанести Салаху травму"

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров красно-белых Андрей Федун в интервью "СЭ" отметил, что в финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1) защитник "сливочных" Серхио Рамос фолил, но не хотел травмировать нападающего Мохамеда Салаха.

– Как думаете, Рамос намеренно травмировал Салаха в финале Лиги чемпионов?

– В футболе перед футболистами каждого амплуа стоят свои задачи. И интеллигентных игроков очень мало. Испанец целенаправленно заваливал египтянина – это очевидно. Но в то, что он хотел нанести травму, не верю. Просто Рамос, уступив в скорости, должен был фолить – форвард от него убегал, а работа защитника заключается в том, чтобы останавливать соперника. При этом Серхио не бил сзади по ногам – зацепил за руку и попытался выбить мяч. А дальше случилась неприятность.

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