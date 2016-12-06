Андре Шуберт: "Боруссия" будет биться изо всех сил в матче с "Барселоной"

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Андре Шуберт заявил, что его команда будет биться изо всех сил в поединке 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны". Встреча состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

– В прошлом году мы потратили много денег, чтобы заслужить путевку в Лигу чемпионов, - цитирует пресс-служба УЕФА Шуберта. - Так что мы будем биться изо всех сил. Возможность сыграть на "Камп Ноу" мы очень ценим. Это огромная честь для всех нас. Нам противостоит одна из лучших команд мира, но мы можем дать бой. Надо прикинуть, как мы можем нейтрализовать мощнейшее нападение "Барселоны". Еще есть время подумать, мы провели хорошую подготовку перед первым матчем, но домашние игры отличаются от выездных.

Трансляция матча "Барселона" - "Боруссия" М