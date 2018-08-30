Анатолий Мещеряков: "Не очень хочется сразу говорить о матчах "Локомотива" в "Лужниках"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что команда не должна зависеть от результатов жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, а играть с любым соперником.

– Не нужно выгадывать и подбирать себе соперника поудобнее, – приводят "Известия" слова Мещерякова. – Нужно дождаться жеребьевки и биться с любым оппонентом, кто бы нам ни выпал, тогда мы заслужим уважение зрителей. Так что предпочтений никаких нет. Главное — показать хорошую игру на фоне сильнейших европейских команд.

Также он отказался комментировать предложение гендиректора клуба Ильи Геркуса о том, что один из матчей "Локо" в ЛЧ можно было бы провести в "Лужниках".

– Будет время, будем смотреть, – сказал "Известиям" Анатолий Мещеряков. – Мне не очень хочется сразу об этом говорить. Все-таки в первую очередь мы настроены именно на наших болельщиков, которые приходят на наш стадион и делают максимум, чтобы поддержать команду.